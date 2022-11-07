В Воронежском зоопарке зацвело очень красивое, но ядовитое дурманное дерево

Цветы красивые, но ядовитые. Трогать их нельзя. Фото: кадр с видео

В зимнем саду Воронежского зоопарка зацвела бругмансия. У этого растения есть и более понятное для русского уха название – дурманное дерево. Цветы у него очень красивые, похожие на лилии. В диаметре они составляют около 15 cантиметров, в длину - 30 см. Есть у них тоже весьма образное название «ангельские трубы», так как они немного напоминают трубу граммофона. Расцветка бутонов бывает и белая (чаще всего), и розовая, и зеленая, и желтая.

А вот трогать эти цветы нельзя. Дело в том, что все части этого пасленового растения ядовитые.

В стеблях дурманного дерева, например, есть наркотические галлюциногенные вещества. Дикие племена тропиков и субтропиков Южной Америки использовали его для приготовления обезболивающих и противопаразитных препаратов. Распространено оно и в теплых районах США.