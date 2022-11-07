В Воронежской области возбудили уголовное дело по ДТП, где погибли трое молодых людей

"Лада" после ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В Новохоперском районе полицейские возбудили уголовное дело по поводу ДТП, в котором погибли трое молодых людей, по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Максимальное наказание по ней – семь лет лишения свободы.

Напомним, 6 ноября в 3.20 в селе Елань-Колено Новохоперского района у дома № 1 на проспекте Революции 18-летний водитель «ВАЗ-2114», местный житель, потерял контроль над машиной. Автомобиль зацепил дорожный знак «Пешеходный переход, а потом врезался в дерево.

На месте аварии погиб сам водитель и двое его пассажиров 15 и 18 лет, также жившие в Новохоперском районе. По уточненным данным, в больницу попали еще двое сидевших в машине их земляков - подростков 15 и 16 лет.

- Назначены ряд экспертиз, среди которых судебно-медицинская и автотехническая. Опросили очевидцев аварии, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Так как предполагаемый виновник аварии погиб, есть большая вероятность, что дело после всех положенных разбирательств закроют.