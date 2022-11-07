В Воронежской области пропали без вести двое мужчин

Василия Лозового нет дома уже месяц. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

В Каменском районе волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» разыскивают жителя села Сончино 60-летнего Василия Лозового. Мужчина ушел из дома 7 октября и до сих пор не вернулся. И это при том, что он нуждается в медицинской помощи. Из дома, несмотря, на холодную осеннюю погоду, мужчина ушел в черных шлепках.

Приметы Василия Лозового: рост 168 сантиметров, худощавый, темно-русые волосы, серые глаза, носит усы. Был одет в светло-серую куртку с темно-серыми рукавами и темно-синие трико с лампасами.

А в Борисоглебске поисковики пытаются помочь найти 49-летнего Валерия Ивлева. О том, где сейчас находится мужчина, его родственники и знакомые не знают еще с 20 июля.

Приметы Валерия Ивлева: рост 173 сантиметра, худощавый, русые волосы, серые глаза. Во что был одет в день исчезновения, неизвестно.

Валерий Ивлев исчез 20 июля. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

Всех, кто что-либо знают о том, где сейчас находятся или могут быть эти двое мужчин, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 (волонтеры) или в службу спасения 112.