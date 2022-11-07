Жительница Воронежа, заступившись за подругу, чуть не зарезала ее сожителя

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП".

В полицию поступило заявление о причинении 34-летнему жителю Коминтерновского района тяжких телесных повреждений. Как оказалось, он чуть не погиб от рук подруги своей сожительницы.

Скандал разгорелся вечером 4 ноября в доме на улице Брянской. 23-летняя девушка была в гостях у своей соседки, 35-летней подруги, проживающей с сожителем. Они отдыхали, совместно распивая спиртные напитки. Затем между супругами разгорелся конфликт.

Заступившись за подругу, девушка призвала мужчину к порядку. Когда ее просьбы не подействовали, она схватила со стола кухонный нож и пригрозила. Мужчина разгорячился и полез на рожон, требуя, чтобы она ударила его. В результате чего гостья так и сделала. Как оказалось, она уже была ранее судима за умышленное причинение вреда здоровью.

Проникающий удар пришелся в область грудной клетки мужчины. Осознав последствия, дамы оказали ему первую помощь и вызвали скорую и полицию. Подозреваемая призналась в содеянном и пояснила, что не сдержалась из-за агрессивного поведения соседа. Сейчас она находится под подпиской о невыезде. Стражи порядка возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ей грозит до 10 лет колонии.