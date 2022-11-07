В Воронеже наградили тех, кто принимал участие в подготовке юбилея Ленинского района

В четверг, 3 ноября, в конференц-зале управы Ленинского района состоялось собрание представителей общественности, руководителей предприятий и учреждений, расположенных на территории района, руководителей органов ТОС и советов многоквартирных домов; депутатов Воронежской областной и городской Дум, избранных от Ленинского района; сотрудников управы.

На встрече обсудили юбилей Ленинского района, который отмечается в этом году:

- «Девяносто шагов к юбилею» практически пройдены. Именно с таким лозунгом мы начинали этот год, знаменуя каждый шаг различными позитивными и созидательными достижениями. Подводя некоторые итоги необходимо отметить вклад каждого присутствующего в поступательное развитие района и города в целом на протяжении многих лет, и в будущем нам вместе предстоит пройти еще много важных шагов, - сказал руководитель управы Сергей Ситников.

Затем глава района вручил от имени мэра заслуженные награды - почетные грамоты и благодарственные письма работникам коммунальных служб, сотрудникам управы района, районного комбината благоустройства, предпринимателям, депутатам… Всего 27 человек.