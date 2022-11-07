В Воронеже главный бухгалтер за хищение у двух фирм 8,1 миллиона рублей получила условный срок

В суде решили, что давать реальный срок бывшему главбуху не стоит. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Ленинском районном суде вынесли приговор бывшему главному бухгалтеру ООО «Воронеж ИнжСтрой» и ООО «АПСО» Нине Р. Ее обвиняли по ч. 4 ст. 160 УК РФ в хищении чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере.

В суде установили, что с 22 апреля 2011 года по 25 марта 2015 года главный бухгалтер, используя установленную на ее служебном компьютере электронную цифровую подпись директоров обеих фирм, регулярно похищала деньги со счетов. В итоге у ООО «Воронеж ИнжСтрой» она украла 5 849 590 рублей 22 копейки, а у ООО «АПСО» - 2 259 995 руб. 76 коп. Всего таким образом она присвоила 8 109 585 руб. 98 коп.

Теперь уже, естественно, бывшего главбуха суд приговорил к четырем годам лишения свободы условно с тем же испытательным сроком. Кроме того, женщину оштрафовали на 300 тысяч рублей. Видимо, гражданский иск (если его подадут) о взыскании похищенных 8,1 миллионов будут рассматривать отдельно.