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НовостиОбщество7 ноября 2022 9:07

У 73 воронежцев нашли коронавирус

Четверо человек скончались
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива "КП"

Коронавирус продолжает отступать: за минувшие сутки в Воронежской области положительные тесты выявили у 73 местных жителей. Госпитализация в стационары потребовалась 9 пациентам. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе в понедельник, 7 ноября.

При этом выписали из «красной зоны» и сняли с домашнего карантина 81 местного жителя. Все пациенты успешно справились с COVID-19. Всего с начала пандемии с весны 2020 года в регионе выявили немногим более 466,3 тысячи случаев заражения COVID-19.

Кроме того, в области зарегистрировали смерть четырех пациентов от осложнений, вызванных болезнью. Всего жертвами коронавируса стал 8561 человек за пандемию.