Воронежцам для счастья нужно 176 тысяч рублей в месяц

Фото из архива КП Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жители Воронежа назвали сумму, которая необходима им для счастья. Это доход в 176 тысяч рублей в месяц. Данными опроса поделились специалисты SuperJob.

Эксперты выяснили, сколько денег в месяц среднестатистическому горожанину в России нужно. Самые высокие запросы оказались у москвичей, жителей Ростова-на-Дону, Владивостока, Екатеринбурга, Красноярска и Тюмени. Скромнее себя чувствуют в Оренбурге, Рязани и Ижевске. В опросе приняли участие более 20 тысяч представителей экономически активного населения страны.

А воронежцам для счастья нужно 176 тысяч рублей. Кстати, еще в апреле 2022 года эта сумма была чуть ниже и равнялась 168 тысячам рублей. Год назад она была 165 тысяч рублей. А в мае 2021-го 154 тысячи.

За полгода «цена» счастья россиянина выросла почти на 8%: со 190 тысяч рублей в месяц до 205. Мужчинам, чтобы ощущать себя счастливыми, денег нужно больше, чем женщинам: 226 и 182 тысячи рублей соответственно. Чем старше респонденты, тем выше их запросы: 150 тысяч рублей у молодежи до 24 лет и 222 тысячи у россиян старше 45-ти. Закономерно, что денежные аппетиты растут с увеличением уровня реальных доходов: так, гражданам с зарплатой до 50000 рублей в месяц для счастья достаточно 160 тысяч рублей, а те, кто зарабатывает от 80000 рублей, оценивают счастье в среднем в 255 тысяч.