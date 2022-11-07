В рамках осенней призывной кампании в Воронежской области 580 человек прошли медкомиссию

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

По состоянию на утро 7 ноября в рамках осеннего призыва на срочную военную службу 580 жителей Воронежской области уже прошли медкомиссию. Об этом сообщили в правительстве региона.

Годными к несению службы оказались 414 человек. Остальные воронежцы получили отсрочки в рамках действующего законодательства или оказались освобождены от призыва по состоянию здоровья.

В правительстве региона также напомнили, что срочники не будут участвовать в специальной военной операции на Украине.