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НовостиОбщество7 ноября 2022 8:02

В рамках осенней призывной кампании в Воронежской области 580 человек прошли медкомиссию

414 призывников признаны годными
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

По состоянию на утро 7 ноября в рамках осеннего призыва на срочную военную службу 580 жителей Воронежской области уже прошли медкомиссию. Об этом сообщили в правительстве региона.

Годными к несению службы оказались 414 человек. Остальные воронежцы получили отсрочки в рамках действующего законодательства или оказались освобождены от призыва по состоянию здоровья.

В правительстве региона также напомнили, что срочники не будут участвовать в специальной военной операции на Украине.