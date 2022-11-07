В аварии в центре Воронежа пострадали четыре человека

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ДТП произошло 6 ноября в Воронеже на пересечении улиц Кольцовская и Плехановская. Лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля. Пострадали водитель одной из машин и трое пассажиров. Об этом сообщили 7 ноября в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным, примерно в 04.50 часов у дома № 40 по улице Плехановская 22-летний житель Тульской области на «Рено Логан» двигался по улице Кольцовская со стороны улицы 9 Января. На пересечении с улицей Плехановсккая при повороте налево он не предоставил преимущество и допустил столкновение с движущимся со встречного направления автомобилем «Киа Сид». Им управляла 30-летняя местная жительница.

В результате ДТП водитель автомобиля «Киа», а также пассажиры «Рено»: двое мужчин 22 лет, жители областного центра, и 21-летний житель Липецкой области, получили телесные повреждения. Их госпитализировали. По данному факту полицейскими проводится проверка.