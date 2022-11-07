В Воронеж прибыл поезд с жителями Херсонской области

Первый поезд с эвакуирующимися жителями Херсонской области прибыл в Воронеж утром в понедельник, 7 ноября. Об этом сообщили в облправительстве.

Среди пассажиров – люди, нуждающиеся в социальной помощи и опеке. Они приехали в сопровождении волонтеров. Ждали их в Воронеже с субботы.

Как ранее сообщал губернатор Александр Гусев, регион готов принять у себя людей, нуждающихся в медпомощи. Прибывших разместят в шести ПВР.

Напомним, ранее власти Херсонской области оповестили об эвакуации жителей. Это связано с военными угрозами их жизни. Несколько регионов откликнулись на принятие людей у себя. Среди них и Воронежская область.