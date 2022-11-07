Суд признал законной мобилизацию воронежца с неверной военно-учетной специальностью

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Советкий райсуд Воронежа отказал в иске местному жителю, который просил признать незаконным повестку о явке в военкомат и решение комиссии о его призыве во время мобилизации. Это следует из данных суда, опубликованных 1 ноября.

Иск поступил 24 октября. Мужчина в нем указал, что 26 сентября по месту работы ему вручили повестку. Он должен был явиться в военкомат 27 сентября. Однако воронежец не согласился с этим, поскольку в повестке была указана военно-учетная специальность «пожарный, спасатель спасательных работ», что не соответствует сведениям военного билета. Истец 1989 года рождения не имеет боевого опыта, срочную службу проходил в 2009–2010 годах, пребывал в запасе по категории 1 и группе учета РА.

Мобилизованный, согласно информации в иске, считает, что его призыв по недействительной военной специальности «дает основания полагать, что при принятии решения призывная комиссия допустила ошибку». Также он заявил о наличии у него заболеваний.

Ранее Хохольский райсуд отказал сельчанину, просившему отменить решение о мобилизации и направить его на медосвидетельствование для определения категории годности к военной службе.