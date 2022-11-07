В Левобережном районе Воронежа пожарные ночью тушили Nissan Note

Фото - ГУ МЧС по Воронежской области

Пожар случился в Левобережном районе ночью на улице Волго-Донская. Спасателям в 02.53 сообщили о возгорании автомобиля Nissan Note. Об этом в понедельник, 7 ноября, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.

На тушение иномарки прибыло отделение ПСЧ-4 в составе четырех спасателей и одной единицы спецтехники. Справиться с огнем удалось за считанные минуты. В 02.59 возгорание ликвидировали.

По счастью, никто из людей во время ЧП не пострадал. А вот машине не поздоровилось: огнем оказались повреждены капот и салон на площади в 1,5 кв. м. Причина возгорания сейчас устанавливается.