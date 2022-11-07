Небо над Воронежем останется закрытым для самолетов до 15 ноября

Фото из архива КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов, в том числе и воронежского, продлен до 15 ноября. Сообщение об этом появилось на сайте Росавиации 7 ноября.

Напомним, помимо столицы Черноземья, самолеты не летают из Анапы, Белгорода, Брянска, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Перевозка пассажиров осуществляется все так же по альтернативным маршрутам. Для удобства россияне используют аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные воздушные гавани Российской Федерации работают штатно.

Напомним, воронежский аэропорт закрыли сразу же после объявления начала военной спецоперации на Украине. С тех пор гражданские самолеты не поднимались в небо почти 9 месяцев.