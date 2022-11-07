Губернатор встретился с родственниками мобилизованных воронежцев

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Воронежский губернатор в воскресенье, 6 ноября, встретился с родственниками мобилизованных. Об этом сообщили в пресс-центре облправительства.

Ранее родные призывников распространили в соцсетях видеообращение, в котором просили помощи, чтобы отвели их мужчин от линии огня. Причиной стала новость в соцсетях о якобы гибели более 500 мобилизованных из Воронежской области в ЛНР под Сватово.

– Обсудили формат взаимодействия. Диалог продолжится, вопрос держу на личном контроле, – подчеркнул губернатор.

Кроме того, информацию о гибели воронежских военнослужащих назвали не достоверной, подробный разбор сообщения сделал телеграм-канал «Война с фейками». По данным авторов ТГ, распространяют эту новость украинские источники, чтобы вызвать негативные чувства у жителей России.