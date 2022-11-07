Чтобы царапало: на «Маршаке» воронежцам показали терапевтический спектакль

Беглецы Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

На Маршакфесте побывал с гастролями театр Романа Виктюка. Труппа привезла очень добрый спектакль «Беглецы». Шведский детский писатель Ульф Старк умеет рассказывать интересно об обыденных вещах и простых человеческих отношениях. Очень трогательной получилась история дружбы сварливого для всех деда и рассудительного для своих лет внука. Мальчишка - единственный из семьи понимает, как тяготит активного пенсионера больница и как ему хочется в последние свои дни побывать в местах, где он был счастлив. И шустрый Готтфрид разворачивает целую операцию по побегу дедушки в его дом на море.

Спектакль получился откровенным, искренним и затягивающим. В зале стояла тишина, настолько зрители следили за развитием сюжета, сопереживая героям.

- Если спектакль трогает - он состоялся. Если не "царапает" - это выброшенные деньги. Я выбираю материал, чтобы «царапало». Любой спектакль – это разговор. Не должно быть скучно, не должно быть назидательно. Когда честно и искренне разговариваешь со зрителями, их это начинает интересовать, - уверена режиссер Екатерина Корабельник. – Что мы видим: дед и внук на одной волне, между сыном и отцом – пропасть, непонимание. В принципе, это про обычную семью, в которой есть свои проблемы, в которой дети больше чувствуют и понимают и нужно им больше доверять. Вообще этот спектакль о любви. Мне хочется, чтобы он был терапевтическим. Чтобы мы вернулись к семейным ценностям. У меня есть рецепт счастья: мы будем счастливо жить в мире, когда мы будем своих детей любить больше, чем своих недругов. Мы должны немножко оглянуться на своих детей - тогда все будет по-другому. Счастливый человек не может другому сделать плохо. Плохо делают только несчастные. Мы должны уметь сочувствовать. Для этого и существует творчество.

Беглецы Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ