Сказка на ночь: воронежцам показали маршаковскую историю о глупом мышонке

Сказка о глупом мышонке Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Самую любимую сказку Маршака в стихах показал на Маршакфесте питерский театр кукол «Бродячая собачка». История о глупом мышонке получилась занимательной и слегка щекочущей нервы. Пока мама Мышь туда-сюда катается на лифте, приглашая соседей попеть колыбельные Мышонку, под музыку из триллеров в полумраке к капризуле подбираются желтые «фонари» - хитрая Кошка. Малыши ойкали, как только коварная морда появлялась в окошках. В представлении играют разные виды кукол, используются приемы теневого театра, делая действо синтезом разных видов кукольного искусства.

- Хотелось, чтобы куклы были живые, чтобы юные зрители были активны и постоянно задействованы в игру. Чтобы было эмоциональное воздействие, чтобы люди сопереживали как в драме, не уходили с холодным носом, - говорит режиссер Альфия Абдулина. - Сложно поставить спектакль для малышей-трехлеток, чтобы дети понимали и им было интересно. Сейчас мало кто умеет это делать.

Сказка о глупом мышонке Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Автор спектакля признается, что делала спектакль не только для детей, но закладывала и социальную линию в постановку.

- Мы ставили задачу - сделать спектакль для детей, но чтобы он был интересен и взрослым. Мне хотелось сделать акцент на социальном, поговорить о том, что детям часто не хватает внимания взрослых, а взрослым - мудрости и терпения. Сейчас вообще всем некогда не то что ребенком заниматься, не находят времени друг на друга. Пусть дети считывают свое, взрослые свое, - уверена режиссер.

Сказка о глупом мышонке Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ