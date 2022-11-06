В райцентре Воронежской области случилось два ДТП с ранеными

5 ноября в лискинские больницы привезли двух водителей, попавших в аварии. Фото: из архива «КП»

Сразу две аварии с пострадавшими случились в Лисках в субботу, 5 ноября.

В четыре утра на дороге Лиски-Средний Икорец-санаторий имени Цюрупы 21-летний водитель «Донивест-Ассоль» влетел в опору ЛЭП. Он получил травмы и был госпитализирован.

А около 13 часов на улице Трудовые резервы 76-летний водитель «Ниссан-Альмера», выезжавший с второстепенной дороги на главную, врезался в «Форд-Фокус», которым управлял 21-летний воронежец. Пожилой мужчина попал в больницу.

Напомним, вечером 5 ноября в Нововоронеже водитель «Лады-Гранты» врезался в «Пежо» и умер до приезда скорой. А ночью 6 ноября случились сразу две жуткие аварии. В селе Елань-Колено Новохоперского района разбились насмерть трое молодых людей. В Борисоглебском районе в результате аварии с «Ладой» и «Фольксвагеном» в больницу попали семь человек, в том числе двое детей.