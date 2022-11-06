Воронежские спортсмены завоевали два золота и серебро на всероссийских соревнованиях

Александр Андросов в Сыктывкаре выиграл все четыре поединка, в которых участвовал. Фото: cspsk-vrn.ru

В Сыктывкаре прошли всероссийские соревнования по вольной борьбе среди юношей до 18 лет, посвящённые памяти судьи международной категории А.А. Аникина. Этот турнир проводится более 30 лет. В этом году в нем участвовали борцы из 15 регионов России. Золото на нем завоевал воронежский спортсмен Александр Андросов, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки.

Наш борец выступал в весовой категории до 92 кг. Александр провел четыре поединка. И во всех победил

Ранее в подмосковном Наро-Фоминске прошли всероссийские соревнования по вольной борьбе среди девушек до 21 года. В них участвовали спортсменки из 30 регионов России. По итогам турнира две наших спортсменки вошли в состав сборной.

Ольга Яценко и Юлия Воронова выступали в весовой категории до 62 кг. Одержав по три победы, обе наши спортсменки дошли до финала. Но схватки за «золото» не состоялось, так как Юлия Воронова получила травму. В результате, победила на турнире Ольга Яценко, подтвердив звание мастера спорта России. А у Юлии серебро.