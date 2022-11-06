54 процента воронежцев не уедут из России даже, если у них будет такая возможность

Большинство из воронежцев не рвутся за рубеж. В конце концов их родной город не так уж плох. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснили, в какой стране мира хотели бы жить воронежцы. Опрос проводили среди экономически активных, а, следовательно, и наиболее мобильных горожан.

Оказалось, что 54 процента воронежцев остались бы в России, даже имея возможность жить в любой стране мира. Из желающих переехать по 6% выбрали бы Испанию, Италию и США. По 3% отдают предпочтение жизни в Австралии, Канаде, Турции и Швейцарии.

Женщины чаще мужчин хотят остаться в России: 59 против 48%. Представительниц прекрасного пола, желающих уехать, чаще привлекает жизнь в Италии, Испании или Турции. США и Канада больше по нраву мужчинам.