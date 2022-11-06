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НовостиОбщество6 ноября 2022 16:36

Стало известно время прибытия в Воронеж поезда с беженцами из Херсонской области

Ориентировочно, он приедет в 8 утра 7 ноября
Олег КУЗНЕЦОВ
Первые поезда с беженцами из Донбасса приезжали в Воронеж еще до начала СВО.

Первые поезда с беженцами из Донбасса приезжали в Воронеж еще до начала СВО.

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Поезд с беженцами из Херсонской области приедет из Ростова в 8.00 в понедельник, 7 ноября на вокзал «Воронеж-1». Об этом сообщил источник «КП».

Напомним, на этом поезде прибудут, в основном, люди, нуждающиеся в социальном уходе. Их будут сопровождать несколько десятков волонтеров. Ранее предполагали, что поезд приедет 6 ноября, но переселенцев из Херсонской области оказалось больше, чем планировали ранее. Потому для решения оргмоментов дату прибытия состава изменили.

Точное число беженцев на данный момент не сообщают.