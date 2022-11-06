Воронежские спортсмены завоевали еще 21 медаль на чемпионате и первенстве мира и на фестивале по каратэ

Наши каратисты берут медали ударными темпами. Фото: cspsk-vrn.ru

В Орле продолжаются первенство и чемпионат мира, а также фестиваль каратэ. Во второй день борьбы копилка воронежских спортсменов пополнилась 21 медалью, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

В соревнованиях участвуют более 1600 спортсменов из десяти стран: России, Турции, Греции, Ирана, Пакистана, Казахстана, Армении, Абхазии, Беларуси и Южной Осетии.

На первенстве мира победителями стали: Денис Брославцев (возрастная категория 16-17 лет), Иван Ларюшкин (12-13 лет), Мария Рамазан и Денис Болдырев.

Серебряные медали завоевали Егор Орехов (12-13 лет), Филипп Школьников 12-13 лет (кумитэ – поединки в полный контакт), Александра Киселёва (14-15 лет) и Богдан Головко

Бронза на счету Ярослава Родионова, Мария Кондратьева (в ката ренгокай) и у Валерии Кудлюк (16-17 лет, кумитэ)

В ката-группе золото завоевали Егор Орехов, Иван Ларюшкин и Тимур Алиев(12-13 лет). Второе место – у Богдана Головко, Никиты Скрыльникова и Сергея Бондаренко. Бронзу взяли Денис Брославцев и Дарья Орехова (16-17 лет)

Успешно выступили наши спортсмены и на фестивале каратэ. Полина Ларюшкина взяла золото и серебро. Два вторых места в активе Дамира Каракчиева. Серебро также завоевала Любовь Рошель.

Анна Сомова, выступавшая в возрастной категории 36+, стала первой в кумитэ и третье место в ката (показательных выступлениях).

Еще одна победа в ката в активе Ермолая Коротких.

Напомним, в первый день соревнований воронежские каратисты завоевали золото и бронзу в командном ката.