В Воронеже грабитель не смог сладить с пенсионеркой, которой помог прохожий

Рецидивиста быстро задержали, он признал свою вину. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В Ленинском районе полицейские завершили расследование уголовного дела 33-летнего безработного воронежца, ранее судимого за кражи.

По версии следствия, 29 августа рецидивист попытался совершить сразу два грабежа, но получилось сделать только один.

Сначала негодяй напал на территории мини-рынка на улице Моисеева на 63-летнюю местную жительницу, которая шла в гости к знакомой,. Грабитель попытался вырвать у нее из рук сумку, в которой были деньги и мобильник. Женщина старалась ее удержать. Тогда мерзавец стал заламывать ей правую руку. Затем дернул пенсионерку, она упала спиной на асфальт.

Грабитель сел сверху на свою жертву, схватил ее за шею и начал сдавливать. А еще рецидивист несколько раз ударил пожилую женщину рукой по лицу и телу. К счастью, подоспел на помощь неравнодушный прохожий. Преступник убежал.

Однако через 15 минут на улице Депутатской рецидивист снова напал - на этот раз на 47-летнюю местную жительницу, медицинского работника. Женщина шла к месту своей работы, в поликлинику. Грабитель подошел к ней со спины и попытался вырвать сумку из ее рук.

Женщина крепко держала сумку, тогда рецидивист толкнул ее в левое плечо. Да так, что жертва нападения негодяя упала на бок. В этот момент грабитель вырвал сумку из ее рук и убежал, причинив материальный ущерб на сумму более 5 000 рублей.

По полученной оперативной информации сотрудники уголовного розыска быстро установили личность грабителя. Его арестовали. В ходе следствия рецидивист полностью признал свою вину.

- Теперь рецидивист будет отвечать перед Ленинским районным судом за оба грабежа: и за неудачный, и за тот, который ему удалось совершить. Преступнику грозит до семи лет лишения свободы, - сообщили в региональном ГУ МВД.