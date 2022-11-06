Волейболисты воронежского «Кристалла-Черкизово» дважды победили дома «Тюмень-ТюмГУ»

Воронежские волейболисты пока уверенно лидируют в таблице Высшей лиги «Б». Фото: cspsk-vrn.ru

В Воронеже в четвертом туре Высшей лиги «Б» прошли игры между «Кристаллом-Черкизово» и «Тюменью-ТюмГУ». Подопечные Дмитрия Митрофанова уверенно победили в обеих встречах со счетом 3:0, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд

Лучше всего гости сыграли стартовый сет первого матча - они сумели набрать 20 очков. А затем все хуже и хуже. Во второй партии - всего 17 баллов, а в третьей - 16.

Во второй игре хозяева площадки и вовсе разбили гостей в пух и прах. Первую партию они завершили со счетом 25:11, а во втором и третьем позволили гостям набрать лишь по 14 очков.

Следующие игры четвертого тура «Кристалл-Черкизово» проведет 9 и 10 ноября. Он примет дома одного из лидеров - клуб «Обнинск». У подмосковного клуба сейчас 21 очко. А лидирует наш «Кристалл» с 25-ю.