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НовостиОбщество6 ноября 2022 15:16

Из Ростова в Воронеж выехал поезд с беженцами из Херсонской области

В основном, это люди, нуждающиеся в социальном уходе
Юрий КОЗЛОВ
Поезд с беженцами из Херсонской области должен приехать утром 7 ноября.

Поезд с беженцами из Херсонской области должен приехать утром 7 ноября.

Фото: из архива «КП»

В середине дня воскресенья, 6 ноября, из Ростова в Воронеж выехал поезд с жителями Херсонской области. В основном это люди, нуждающиеся в социальном уходе. Их сопровождает несколько десятков волонтеров. Поезд должен приехать в Воронеж утром в понедельник, 7 ноября.

Напомним, ранее планировали, что поезд с жителями Херсонской области прибудет в Воронеж 6 ноября. Но оказалось, что число беженцев значительно больше, чем предполагали ранее. Видимо, дополнительное время ушло и на организацию их поездки, и на подготовку пунктов временного размещения в Воронежской области.

Областные власти сообщают, что места, где разместят беженцев и волонтеров, уже определили.