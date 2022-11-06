Из Ростова в Воронеж выехал поезд с беженцами из Херсонской области

Поезд с беженцами из Херсонской области должен приехать утром 7 ноября. Фото: из архива «КП»

В середине дня воскресенья, 6 ноября, из Ростова в Воронеж выехал поезд с жителями Херсонской области. В основном это люди, нуждающиеся в социальном уходе. Их сопровождает несколько десятков волонтеров. Поезд должен приехать в Воронеж утром в понедельник, 7 ноября.

Напомним, ранее планировали, что поезд с жителями Херсонской области прибудет в Воронеж 6 ноября. Но оказалось, что число беженцев значительно больше, чем предполагали ранее. Видимо, дополнительное время ушло и на организацию их поездки, и на подготовку пунктов временного размещения в Воронежской области.

Областные власти сообщают, что места, где разместят беженцев и волонтеров, уже определили.