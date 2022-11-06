В Воронежском заповеднике напомнили о смене режима работы с 8 ноября

Воронежский заповедник уходит на «зимовку». Фото: zapovednik-vrn.ru

Со вторника, 8 ноября, в Воронежском заповеднике переходят на зимний режим работы. Это касается как мест, где проводятся экскурсии, так и объектов инфраструктуры.

На час сократится рабочий день в двух музеях: природы и имени Василия Пескова, а также в Бобровом городка, а также в кассах, билетном терминале и сувенирных лавках, напомнили в заповеднике.

Режим работы с 8 ноября:

Музей природы, Бобровый городок, Музей Василия Пескова – вторник-воскресенье с 9.00 до 17.00

Музей пожаров – среда-воскресенье в 10.00, 12.00, 14.00, 16.00

Экологическая тропа «Черепахинская» – вторник-воскресенье с 9.00 до 18.00.