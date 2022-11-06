Воронежские яхтсмены завоевали два золота и серебро на международной регате

Фото: Елена Разина. Фото: cspsk-vrn.ru

В Геленджике завершилась 31-я Международная регата. В ней участвовали около 900 яхтсменов из шести стран: России, Белоруссии, Армении, Узбекистана, Казахстана и Киргизии. Нашу страну на ней представляли спортсмены из 28 регионов. Яхтсмены боролись за медали в 13-ти дисциплинах парусного спорта, три из них олимпийские.

На этих соревнованиях здорово выступили воронежские спортсмены – на их счету два «золота» и одно «серебро», сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд. В классе «Кадет» победителями стали Егор Вишногор и Денис Анисимов (тренер И. Санников). В трех гонках из десяти они финишировали первыми, один раз были вторыми и дважды третьими. Также на их счету есть четвёртый и девятый результаты. В итоге воронежцы набрали 24 очка, опередив на один балл соперников из Саратова.

В классе «Зум 8» среди юниорок чемпионкой стала Анастасия Александрова (тренер М. Чуриков). Один раз она финишировала первой, по разу была второй и третьей. С 34 баллами Анастасия опередила серебряную призерку Алену Севастьянову из Санкт-Петербурга на 11 баллов.

Анастасия Александрова на верхней ступени пьедестала. Фото: cspsk-vrn.ru

Серебро в классе «420» завоевали Дмитрий Резван и Дмитрий Ермолаев (тренеры: М. Чуриков, И. Санников). Дважды наши спортсмены финишировали первыми, пять раз были вторыми и один раз третьими. В итоге набрали 19 баллов и уступили только местным яхтсменам Арине Браташенко и Кириллу Кононкову девять очков.