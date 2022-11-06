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НовостиПроисшествия6 ноября 2022 13:39

В Воронежской области дочь, убившую мать ножом и бруском, признали невменяемой

Ей предстоит принудительное лечение
Юрий КОЗЛОВ
Неадекватной дочери, зарезавшей мать, предстоит принудительное лечение.

Неадекватной дочери, зарезавшей мать, предстоит принудительное лечение.

Фото: из архива «КП»

Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело 50-летней жительницы Калачеевского района. Ее обвиняют по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

По версии следствия, 30 декабря 2021 года 50-летняя жительница одного из сел Калачеевского района набросилась на свою 83-летнюю мать с ножом и деревянным бруском. Она стала резать и бить престарелую женщина, пока та не умерла.

По заключению судебно-медицинской экспертизы, 50-летняя дочь в момент совершения преступления была невменяема. Поэтому ей предстоит не отбывать срок в колонии, а проходить курс принудительного лечения.