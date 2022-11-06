Защитнику воронежского «Факела» сломал ребро ударом локтя легионер «Краснодара»

Джон Кордоба разогнался и врезал локтем по ребру Кириллу Суслову. Фото: кадр с видео

Защитник «Факела» Кирилл Суслов в матче с «Краснодаром» получил серьезную травму. В одном из эпизодов колумбийский нападающий гостей Джон Кордоба ударил его локтем. Да так, что сломал Кириллу ребро.

Несмотря на страшную боль, Суслов мужественно отыграл до самого финального свистка и стал одним из участником очередного воронежского чуда. Напомним, «Факел», на еще на 72 минуте уступал 1:3, но сумел вырвать ничью.

Кириллу предстоит восстановление – минимум четыре недели. А, значит, он пропустит выездной матч с «Уралом» из Екатеринбурга 12 ноября. При том, что четвертую карточку и следующую за ней дисквалификацию получил и герой матча с «Краснодаром» Ираклий Квеквескири, состав «Факела» в игре с разыгравшимися уральцами будет далек от оптимального. Суслов к тому же еще пропустит и два матча Кубка: домашний с питерским «Зенитом» 16 ноября и выездной в Самаре с «Крыльями Советов» 27 ноября.

Что касается Кордобе, то стоит напомнить легионеру и его провокацию в недавнем матче с «Нижним Новгородом», тогда судья «повелся» и удалил возмутившегося игрока волжской команды. Колумбийцу стоит пожелать вести себя поскромнее. А то ведь можно убедиться, что локтями и другие могут «продуктивно» действовать.