В Воронеже в квартире в Советском районе сгорела кухня

С пожаром в Советском районе специалисты МЧС справились за считанные минуты. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В субботу, 5 ноября, в Советском районе в доме № 175 на улице 9 января примерно в 12.14 загорелась однокомнатная квартира. А точнее, кухня 3х4 метра. На место ЧП выезжали 20 сотрудников МЧС на пяти машинах. Из дома они вывели 10 человек. С огнем спасатели справились в 12.25. Кухня сгорела полностью. На пожаре никто не пострадал.

Еще два крупных пожара случились в Воронежской области. В субботу, 5 ноября, в 21.29 в Боброве на улице Гагарина загорелась крыша веранды 3х4 м в жилом доме 10х10 метров. Пожар тушили девять специалистов МЧС на двух машинах. Пламя они погасили в 21.37. Крыша веранды сильно повреждена огнем, зато обошлось без жертв.

Был еще ночной пожар в селе Пугачи Аннинского района. Там на улице Садовой в воскресенье, 6 ноября, в 1.17 загорелся двухквартирный жилой дом 12х5 м. На место ЧП выезжали восемь сотрудников МЧС на двух пожарных машинах. Огонь потушили в 1.48. Пламя к тому времени сильно повредило потолок на площади 8 квадратных метров в комнате 6х5м. Пострадавших на пожаре не было.