В Воронежской области на следующей неделе потеплеет до +10

Сильных дождей на следующей неделе, скорее всего, не будет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Воронежские синоптики дали прогноз погоды до середины будущей рабочей недели. В целом она будет вполне благоприятной.

С 18.00 воскресенья, 6 ноября до 18.00 понедельника, 7 ноября, в Воронежской области обещают облачную погоду с прояснениями. Ночью и утром местами ляжет туман. Ветер южный, ночью 3-8 м/c, днем 5-10 м/c. В темное время суток температура будет колебаться от -2 до +3. Днем - от +1 до +6. В Воронеже в те же сутки ночью обещают 0…-2, а днем +2…+4.

Во вторник, 8 ноября, в нашей области метеорологи тоже дождей не обещают, разве что мелкие. Ветер южный, 6-11 м/c. Ночью -3…+2. Днем +3…+8. Что касается Воронежа, то там вероятность осадков тоже небольшая. Ночью температура будет держаться около нуля, днем +3…+5.

В среду, 9 ноября, в Воронежской области будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 6-11 м/c. При этом значительно потеплеет. Ночью -1…+4. Днем +5…+10.

В Воронеже 9 ноября существенных осадков не обещают. И тоже будет достаточно тепло для начала ноября: ночью 0…+2, днем +6…+8.