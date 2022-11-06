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НовостиПроисшествия6 ноября 2022 10:28

В Воронежской области водитель «Лады» врезался в дорожный знак и в дерево: погиб сам и угробил двух пассажиров

ДТП случилось в Новохоперском районе
Юрий КОЗЛОВ
Задняя часть машины как будто побывала под прессом.

Задняя часть машины как будто побывала под прессом.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В воскресенье, 6 ноября, ночью жуткой трагедией обернулась авария в Новохоперском районе.

В 3.20 в селе Елань-Колено у дома № 1 на проспекте Революции 18-летний водитель «ВАЗ-2114», везший трех своих земляков-подростков (все – местные жители), потерял контроль над машиной. Она ударилась об дорожный знак «Пешеходный переход», а потом вылетела с дороги и врезалась в дерево. На месте аварии погибли сам водитель и его 18-летний пассажир. 15-летнего подростка, ехавшего в машине, успели довезти до больницы, но там он умер. Выжил в ДТП только 16-летний парень, но и ему предстоит серьезное лечение.

«Лада» после аварии.

«Лада» после аварии.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Капот «Лады» поврежден не так сильно.

Капот «Лады» поврежден не так сильно.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Машину, видимо, развернуло после столкновения с деревом.

Машину, видимо, развернуло после столкновения с деревом.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Напомним, в ту же ночь в Борисоглебском районе случилась авария, в которой пострадали семь человек, в том числе двое детей.