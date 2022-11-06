В Нововоронеже водитель «Лады» врезался в «Пежо» и погиб

На водительское сидение «Лады» обрушился жуткий удар. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В субботу, 5 ноября, в 18.10 в Нововоронеже на улице Промзона Восточная случилась авария, в которой погиб человек.

40-летний водитель «Лады-Гранты», живший в Нововоронеже, вылетел на встречную полосу. Там машина врезалась в «Пежо». 41-летний местный житель, руливший иномаркой, в аварии не пострадал. А вот предполагаемый виновник аварии погиб, тело пришлось вытаскивать сотрудникам МЧС с помощью специнструментов. В больницу попали двое пассажиров «Лады»: местные жители 41 и 43 лет.

У «Пежо» разбит капот. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Напомним, ночью 6 ноября в Борисоглебском районе случилась авария, где пострадали семь человек, в том числе двое детей.