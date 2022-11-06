В Воронежской области «Лада» врезалась в «Фольксваген»: ранены семь человек, в том числе двое детей

Капот «Лады» разбит вдребезги. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В воскресенье, 6 ноября, около двух часов ночи на 455 километре дороги Курск-Саратов случилась авария, в которой пострадали семь человек.

47-летний житель Поворинского района, руливший «ВАЗ-21103», вылетел на встречную полосу и врезался в «Фольксваген-Транспортер», которым управлял 45-летний мужчина из Россошанского района. Семь человек, ехавших в обеих машинах, увезли в больницу. Среди них водитель «Лады» и пять его пассажиров, жителей Борисоглебска: 26-летний мужчина, две женщины 27 и 34 лет, 11-летний мальчик и 14-летняя девочка. Также госпитализирован 22-летний пассажир «Фольксвагена», житель Тюменской области.

Основной удар пришелся на место, где сидел водитель «Лады». Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Иномарка выглядит почти неповрежденной. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские выясняют, почему 47-летний водитель «Лады» потерял контроль над машиной, позволив ей вылететь на встречную полосу.

«Фольксваген» после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Машины загородили почти всю дорогу. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Напомним, 5 ноября в аварии с двумя грузовиками и тремя легковыми машинами пострадал водитель «МАЗа» с полуприцепом.