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НовостиОбщество6 ноября 2022 8:34

Жуткая вспышка смертности от коронавируса в Воронежской области: за сутки он свел в могилу шесть человек

Жертв опасной болезни в полтора раза больше, чем на утро 5 ноября
Юрий КОЗЛОВ
Статистика смертности от коронавируса все еще шокирует.

Статистика смертности от коронавируса все еще шокирует.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Продолжает ухудшаться ситуация со смертностью от COVID-19 в Воронежской области. На утро воскресенья, 6 ноября, санитарные врачи сообщили еще о шести умерших. Напомним, на начало дня 5 ноября было четыре смерти. А на утро 4 ноября – ни одной. Всего жертв коронавируса в Воронежской области стало уже 8 557.

В то же время число новых заболевших невелико – всего 74, из них попали в больницы 12. Для сравнения: на утро 5 ноября заразившихся было 87. Всего же за время пандемии COVID-19 диагностировали у 466 246 жителей Воронежской области.

Выздоровели еще 102 человека. На утро 5 ноября их было больше – 141. Всего избавились от коронавируса уже 456 226 жителей Воронежской области.