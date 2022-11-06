Под Воронежем аферистка за 200 тысяч рублей «сняла порчу» с 88-летней женщины

Аферистку задержали, она признала свою вину. Фото: из архива «КП»

Полицейские Хохольского района раскрыли крупную кражу в селе Оськино. 2 ноября к сотрудникам уголовного розыска обратилась за помощью 88-летняя местная жительница. Пенсионерка рассказала оперативникам, что днем к ней постучала в дверь женщина и попросила стакан воды. Та ее напоила. Завязалась беседа.

Незнакомка начала говорить, что, видимо, у хозяйки дома недавно были неприятности. И заявила, что все это из-за наведенной на нее порчи. Пожилая женщина, недавно потерявшая сына, поверила этим россказням.

Дальше все было, как говорится, делом техники. Гостья предложила хозяйке принести все ее сбережения, так как, по ее версии, именно в них корень зла. Потом попросила положить деньги под подушку и начала некий магический обряд, в ходе которого пенсионерка впала в транс. Через некоторое время пожилая женщина пришла в себя. Но ни гостьи, ни 200 тысяч рублей в доме уже не было.

Оперативники опросили соседей и нашли свидетелей, которые заметили машину, на которой уехала аферистка. Затем удалось отследить маршрут серебристой «десятки». Вскоре оперативники выяснили, что к краже причастна 22-летняя жительница поселка Воля Новоусманского района.

Оперативники устроили засаду рядом с домой юной воровки и задержали ее, когда она вместе со знакомым вернулась домой. Оказалось, что похищенные деньги аферистка потратила на стройматериалы, купленные для ремонта ее дома. Свою вину она признала.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба». Аферистке грозит до пяти лет лишения свободы, - сообщили в региональном ГУ МВД.