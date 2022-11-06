В Воронежской области «МАЗ» врезался в «КамАЗ» и три легковые машины: ранен водитель

Разбитые машины загородили большую часть дороги. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В субботу, 5 ноября, в 16.15 на 115 километре дороги Воронеж-Луганск в Острогожском районе случилась крупная авария.

52-летний житель Республики Коми, руливший «МАЗом» с полуприцепом, врезался в ехавшие рядом «КамАЗ» и три легковые машины: «ВАЗ-21104», «Мазду» и «Хенде-Солярис».

Водитель «МАЗа» получил травмы и попал в больницу. Шоферу «КамАЗа», 36-летнему жителю Острогожского района, 19-летнему парню из Ольховатского района, рулившему «Ладой», его 43-летнему земляку из «Хенде-Солярис», а также 25-летнему россошанцу, управлявшему «Маздой», госпитализация не потребовалась.

«МАЗ» врезался в заднюю часть «КамАЗа». Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

«КамАЗ» после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Всего 5 ноября в Воронежской области случилось 82 ДТП, из них в Воронеже – 51, на дорогах в районах – 24, на федеральных трассах – 7. В девяти авариях один человек погиб, 11 получили травмы. Автоинспекторы задержали 17 пьяных водителей и еще 21 – за выезд на встречную полосу, - сообщили в региональном ГУ МВД.