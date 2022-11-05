Воронежский «Буран» проиграл ХК «Рязань-ВДВ» и опустился на 25 место

Только что решающая вторая шайба влетела в ворота «Бурана». Фото: кадр с видео с сайта ВХЛ.

Игра двух аутсайдеров долго шла без заброшенных шайб. Лишь на 30 минуте Егор Дугин «размочил» счет, реализовав большинство – 1:0 в пользу «Бурана». Второй период «ураганные» так и завершили в свою пользу.

А вот в третьем периоде хозяева прибавили. И в течение одной минуты перевернули ход игры в свою пользу. На исходе 45-й Никита Сироткин сравнял счет, а на 46-й хороший розыгрыш большинства завершился точным броском Филиппа Толузакова. Больше счет не менялся – 1:2.

В итоге «Буран» опустился на предпоследнее 25 место. У «ураганных» по-прежнему, лишь 11 очков. На 24 место перебрался как раз ХК «Рязань-ВДВ». Команда благодаря победе над «Бураном» набрала 12 очков. Позади «ураганных» теперь лишь ангарский «Ермак» с девятью.

Впереди у «Бурана» 7 ноября дерби с ХК «Тамбов». Соседи, правда, идут гораздо выше в таблице – на 11 месте с 23 очками. Игра начнется в 18.30.