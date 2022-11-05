Главный тренер воронежского «Факела»: «Должны были сегодня выигрывать у «Краснодара»

Дмитрий Пятибратов не исключил, что в межсезонье в "Факеле" появятся новички. Фото: кадр с видео

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов высказал свое мнение по поводу валидольной ничьей 3:3 с «Краснодаром»:

- Результат нас расстраивает, естественно. Радует, что у нас есть дух, характер, желание, единство. Думаю, что, когда 1:3 и пенальти в наши ворота, очень мало людей верили, что мы можем вытащить этот матч. Но у нас есть огромная армия преданных болельщиков. То, что сегодня увидел, в очередной раз меня поразило. Люди так искренне болеют, и они помогли нам перевернуть этот матч. К сожалению, не выиграли.

Думаю, что по тому, как складывалась игра, мы были острее «Краснодара». Гости больше владели мячом. Но по голевым моментам мы «Краснодар» превзошли. Осадок остался, потому что я уверен, что этот матч должны были выиграть.

Расстраивает, что пропустили легкие мячи, дали сопернику возможность бить второй пенальти. Пока не можем избавиться от индивидуальных ошибок. Радует, что мы были в атаке. «Факел» может быть разным. Сегодня матч показал, что может очень остро атаковать. Матвей Сафонов, на мой взгляд, опять какой-то шедевральный матч провел. Его заслуга в том, что мы не добились победы, огромна.

- Чего команде не хватает? Мастерства?

- Я бы сказал, что мастерство вратаря соперника было выше, чем у нас, потому что мы создали яркие реальные моменты. Нужно было больше забивать. Много компонентов, над которыми надо работать. Уверен, что победы будут.

- Каковы, на ваш взгляд, итоги первого круга? И отличаются ли чем-то «Факел» под руководством Олега Василенко и Дмитрия Пятибратова?

- Естественно, есть некая неудовлетворенность, потому что были матчи, где, на мой взгляд, должны были больше очков набрать. Но в целом по дистанции прибавляем, развиваемся, может быть не такими быстрыми шагами, но команда прогрессирует.

«Факел» Василенко или Пятибратова – на мой взгляд, вообще неправильное суждение. Много нюансов, деталей. «Факел» - команда, которую любят болельщики. Она стремится всегда побеждать, не всегда, к сожалению, получается. Не стал бы разделять «до» и «после». Мы в целом работаем в одном направлении, понимаем, куда двигаться дальше. Глобальных вещей не трогали. А нюансов в подготовке к матчу, к тренировочному процессу изменили много. Когда чемпионат закончится, смогу более подробно, детально ответить на этот вопрос.

- Будут ли в межсезонье усиливаться какие-либо позиции в команде?

- Если руководство анонсирует приобретения, значит, они знают, о чем говорят. Думаю, что будут новички. Не исключаем и того, что кто-то из наших футболистов может покинуть команду. Меня устраивают футболисты, которые сейчас у нас в распоряжении. Но если усилимся, это будет хорошо.