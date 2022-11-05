Главный тренер «Краснодара»: «Из-за потери концентрации дали забить воронежскому «Факелу» два сумасшедших гола»

Александр Сторожук. Фото: кадр с видео

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук после ничьей с «Факелом» 3:3 рассказал, что думает о том, как его команда упустила победу:

- Ожидаемо сложный матч, хотя игра складывалась в нашу пользу. Пропустили мяч, но потом забили. Вышли вперед с разницей в два мяча. Казалось бы, можно было все закончить, реализовав пенальти. Не получилось. Потерю концентрации в зонах подбора соперник успешно реализовал в сумасшедшие два гола.

Уверен, что зрителям понравилась игра. Она была на встречных курсах. И команда соперника, и наша много атаковали, создавали. Пытались низом играть, но качество поля не позволяло это делать. Где-то перестраховывались, делали больше касаний, тем самым замедляя комбинации.

Что касается результата, сложно оценить его закономерность, потому что сами отдаем очки, дарим сопернику. Надо разбираться и желательно побыстрее.

Две игры с «Факелом принципиально не отличались. В обоих надо было забивать пенальти и доводить матч до победы. Не было недооценки. Бить 11-метровый должен был тот игрок, который забил первый пенальти. Будем разбираться, почему так не сделали.