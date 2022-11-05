В Воронеже создали аудиогид по местам, связанным с автором Белого Бима

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Модельная библиотека № 32 имени Троепольского представила аудиогид на онлайн-страницах Воронежского краеведческого библиотечного форума.

Маршрут рассказывает интересные истории, связанные с известным писателем Гавриилом Троепольским и рассчитан на два часа пешком. 13 точек культурного городского тура расположены в центре старого города.

Стартует аудиогид от дома по улице Чайковского, 8, куда писатель с семьей переехал в 1959 году, А заканчивается на Плехановской, 15, где расположена модельная библиотека, названная в его честь.

Уже создано семь аудиогидов в рамках цикла «ЛитераТУР».