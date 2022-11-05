Появилось видео лучших моментов захватывающего матча воронежского «Факела» с «Краснодаром»

Ираклий Квеквескири мощнейшим ударом сравнивает счет. Фото: кадр с видео

В Сеть выложили видео лучших моментов домашнего матча «Факела» с «Краснодаром». Игра смотрелась, одних голов было шесть – 3:3!

В этом матче было все – и две грубейшие ошибки вратарей обеих команд. За них сначала Сафонов, а потом и Свинов были наказаны голами. Но были и спасения голкиперов. Свинов отбил один из двух пенальти, а Сафонов и вовсе спасал по крайней мере три раза. А еще можно восхищаться потрясающим исполнительским мастерством при ударах. Третий гол «Краснодара» буквально вонзил в ближний угол Алексей Ионов. А потом два супергола заколотил гостям герой матча Ираклий Квеквексири.

Так что смотрите и наслаждайтесь. После безвольного разгрома от «Оренбурга» - 1:4 такая духовитая домашняя игра – то, что надо для улучшения настроения воронежских болельщиков, которых на матче с «Краснодаром» было почти 14 тысяч.