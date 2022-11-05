В Воронеже нашли машину, хозяин которой не знал, когда ее угнали

Полицейские нашли угнанный ВАЗ-2112. Поиск осложнился тем, что было неизвестно, когда точно исчезла машина, потому что 30-летний владелец долгое время - с сентября по конец октября - не пользовался машиной, поскольку она была неисправна. Автомобилю требовался ремонт и замена аккумулятора. Машину угнали от гаражного кооператива на улице 9 Января, где она была припаркована.

Похищенную машину заметили в Советском районе. Сотрудники ДПС остановили автомобиль около остановки «Генерала Перхоровича». 26-летнего водителя задержали.