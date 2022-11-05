Житель Воронежской области по пьяни изнасиловал в гостях хозяйку

В Новохоперском районе будут судить 42-летнего мужчину за изнасилование.

Инцидент произошел ночью 15 августа 2022 года. 42-летний мужчина пришел в гости к 40-летней знакомой. Будучи подшофе, он скрутил женщину и изнасиловал ее. Потерпевшая заявила в полицию. Подозреваемого заключили под стражу. Он признался, что действительно напал и изнасиловал знакомую.

- Вину обвиняемого подтвердили собранной доказательственной базой, признанной достаточной для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу, - рассказал руководитель Новохоперского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Дмитрий Колякин.