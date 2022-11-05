В воронежском парке установили шкаф с книгами

фото Центральной библиотечной системы

В парке «Орленок» запустили систему буккроссинга. У входа в парк со стороны улицы Фридрих Энгельса - напротив Платоновки у памятника Мандельштаму - библиотеки установили шкаф для любителей чтения. Можно взять почитать издания русской или зарубежной классической литературы, детективные истории, фантастику, а также научные книги и публицистику. А взамен – принести свои уже прочитанные книги.

Захватите с собой книгу, когда отправитесь в парк, и ваша прогулка станет классикой, – напоминают Библиотеки Воронежа. Централизованная библиотечная система заботливо оснастила

- У наших людей особое отношение к книгам, они не могут их просто выкидывать. Мы ведь все родом из «самой читающей» страны, поэтому приносите излишки, – отметили в Центральной городской библиотеке имени Платонова. - Свободные полки - это хорошая альтернатива для второй жизни книг.

Приносите прочитанные книги и берите с собой новые.