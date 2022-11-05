У воронежского предпринимателя аферисты увели с маршрута грузовик с мясом на 4,2 млн руб

Жертвой дистанционных мошенников стал мясоперерабатывающий комбинат в Рамонском районе. Предприятие получило убыток в 4,2 млн рублей после того, как аферисты похитили груз в пути.

Инцидент произошел 1 ноября. С территории предприятия выехала фура, водитель должен был доставить мясную продукцию в Ростовскую область. Через некоторое время шофер отзвонился, что доставил груз в... Московскую область! Как выяснили полицейские, в пути водителю грузовика позвонили с неизвестного номера. Звонивший представился хозяином груза и сказал, что адрес доставки изменился, мясо нужно доставить в столичный регион. Он развернулся и отвез продукцию в Московскую область, там несколько человек перегрузили мясо в другую фуру и уехали. А водитель позвонил отправителю грузу отчитаться о выполненной работе. Тут-то он и узнал, что поставщик не менял адреса доставки и никому не звонил.

За минувшие сутки в Воронежской области зарегистрировали 11 мошенничеств, совершенных бесконтактным способом. Ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 4,6 млн рублей.