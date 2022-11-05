В краеведческом музее воронежцам покажут, как в петровские времена строили корабли, а в древности охотились

В краеведческом музее открылись сразу три выставки.

Проект «Царь-реформатор и град Воронеж» приурочен к 350-летию Петра Великого. Экспозиция отражает важнейшие реформы Петра I, задуманные в Воронеже и повлиявшие на развитие государства в целом. Посетители увидят подлинные предметы Петровской эпохи, репродукции исторических гравюр, офортов, карт, уникальные документы о строительстве линейных кораблей.

Еще две выставки открыл в краеведческом археологический музей-заповедник «Костенки»: «Отражение миров: Охотники палеолита и аборигены Сибири» и «Охотничье вооружение в каменном веке».

В основе первой экспозиции лежат архивные фотографии из фотофонда Российского Этнографического музея и предметы верхнего палеолита из фондов музея-заповедника «Костенки». Выставка показывает схожесть форм материальной культуры народов, живших в Сибири в конце XIX-начале XX вв., и охотников палеолита, обитавших на территории Русской равнины более 20 тыс лет назад.

Проект «Охотничье вооружение в каменном веке» показывает уникальные предметы, которые могли быть неотъемлемой частью охотничьего снаряжения в каменном веке. Выставка рассказывает о том, как могла проходить охота на различных животных в то далекое время.