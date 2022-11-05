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НовостиОбщество5 ноября 2022 10:10

Аэропорт Воронежа продолжит получать субсидии из-за вынужденного простоя

Постановление об этом подписал глава Правительства Михаил Мишустин
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежский аэропорт продолжит получать из федерального бюджета средства на возмещение операционных расходов в период режима временных ограничений на полеты. Постановление о продолжении субсидирования аэропортов центральных и южных регионов страны, которые столкнулись со значительным снижением доходов из-за временного прекращения работы, подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Федеральное финансирование позволит аэропортам сохранять персонал и поддерживать обслуживание инфраструктуры.

Субсидии получают воздушные гавани в 11 городах, кроме Воронежа это и соседние аэропорты в Ростове-на-Дону, Липецке, Белгороде и Курске.