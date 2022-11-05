В Воронеже в суд передали дело налетчиков, похитивших из автосалона более 18 млн рублей

В Левобережный райсуд Воронежа направили дело о разбойном нападении на автосалон, в котором организованная группа похитила более 18 млн рублей. Дерзкое и тщательно спланированное ограбление произошло в августе 2021 года.

30-летний работник автосалона придумал ограбить место работы и привлек для этого двух курских рецидивистов 26 и 32 лет. Организатор рассказал исполнителям, как осуществляется охрана салона в ночное время, а также показал, где находится дверь без запирающего устройства, через которую можно беспрепятственно попасть внутрь. Ночью 26 августа прошлого года разбойники проникли внутрь автосалона, связали сторожа, брызнув ему в лицо из газового баллончика. После чего, используя различные приспособления, вскрыли помещение кассы, взломали замок металлического сейфа, из которого похитили более 18 млн рублей. Все это время на улице оставался один из сообщников, чтобы наблюдать за обстановкой и в случае необходимости предупредить подельников.

Разбойники скрылись на автомобиле, принадлежащем одному из них, одежду, в которой были во время налета, сожгли. А деньги разделили между собой.