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НовостиОбщество5 ноября 2022 9:04

Воронежская область примет эвакуирующихся жителей Херсонщины

Первая группа приедет 6 ноября
Ярослав ИВАНОВ
фото ГУ МЧС по Воронежской области

фото ГУ МЧС по Воронежской области

Воронежская область примет большие группы эвакуированных жителей Херсонской области. Вечером 6 ноября прибудет поезд с первыми 120 херсонцами, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

- Это люди из учреждений соцзащиты, то есть те, кто нуждается в особой помощи и опеке, - уточнил глава региона. - У нас опыт встречи и размещения наших соотечественников огромный. Временно разместим их в шести ПВР в районах области, далее поймем, что делать дальше.

Соответствующие поручения об особом контроле задачи и о поддержке людей уже исполняют главы районов и органы соцзащиты.

Как писал сайт vrn.kp.ru, с весны 2022-го Воронежская область приняла рекордное по стране количество беженцев с Донбасса